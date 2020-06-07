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Хавбек Герты Дарида обновил рекорд выносливости в Бундеслиге

09:25 52 Читати українською
Хавбек Герты Дарида обновил рекорд выносливости в Бундеслиге
Владимир Дарида / ФК Герта

Полузащитник берлинской Герты Владимир Дарида в выездном поединке 30-го тура против дортмундской Боруссии (0:1) пробежал рекордный километраж.

58’ Эмре Джан
 
58’ Эмре Джан

Опытный чех за весь матч преодолел 14,65 км, сообщает Opta Sports.

Боруссия Д – Герта – 1:0 – видео гола и обзор матча

Такой показатель позволил Дариде обновить рекорд чемпионата Германии. 29-летний хавбек заслужил титул марафонца, поскольку никому не удалось пробежать больше за время сбора подобной статистики. Километраж игроков за матч в Бундеслиге фиксируют, начиная с сезона 2013/14.

К слову, в нынешнем сезоне Владимир Дарида провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

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Теги
Германия Бундеслига Рекорды Боруссия Дортмунд - Герта Владимир Дарида Владимир Дарида Герта Герта
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