Хавбек Герты Дарида обновил рекорд выносливости в Бундеслиге

Полузащитник берлинской Герты Владимир Дарида в выездном поединке 30-го тура против дортмундской Боруссии (0:1) пробежал рекордный километраж.

Опытный чех за весь матч преодолел 14,65 км, сообщает Opta Sports.

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Такой показатель позволил Дариде обновить рекорд чемпионата Германии. 29-летний хавбек заслужил титул марафонца, поскольку никому не удалось пробежать больше за время сбора подобной статистики. Километраж игроков за матч в Бундеслиге фиксируют, начиная с сезона 2013/14.

К слову, в нынешнем сезоне Владимир Дарида провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

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