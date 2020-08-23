Хавбек ФК Львов признался об участии в договорном матче

"Я только один раз сыграл договорной матч. Меня пригласили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и предложили написать заявление. Я написал.

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За белорусский Нафтан играл в гостях против брестского Динамо, ко мне за день до матча подошел Горбачев и предложил заработать тысячу долларов. Нужно было проиграть матч с разницей два мяча и больше. Я согласился.

Я вышел на замену, играл как обычно. Брест был сильный, мне даже не приходилось поддаваться. Ничего особо не делал, голевых моментов у меня не было.

После игры Горбачев похлопал меня по плечу и сказал, что все нормально. Затем передал мне 900 евро. Я взял.

Затем я перешел из Нафтана в Крумкачы. Мы приехали в Новополоцк, на матч с Нафтаном. Ко мне подошел Горбачев и сказал, что Нафтан будет сдавать матч.

Я об этом ничего своей новой команде не сказал. По игре Нафтан действовал слабо, я сразу понял, что матч договорной", – цитирует Богунова pressball.by.

В прошлом сезоне УПЛ Ярослав провел 27 матчей, в которых отметился голом.

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