Полузащитник сборной Финляндии Робин Лод поделился эмоциями от результата матча 7-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 против команды Украины (1:2).

"Я считаю, что сегодня мы могли бы несколько раз сыграть получше и мобильнее.

Финляндия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Это позволило бы нам получить больше свободных зон перед линией обороны соперников. Украина сегодня действительно терпеливо и хорошо защищалась, усложнив нам задачу", – цитирует хавбека официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии.

Напомним, что накануне сборная Украины одолела финнов благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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