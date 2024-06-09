Чешская команда осталась без опытного хавбека. Как сообщает fotbal, Михал Садилек не будет частью группы игроков, которые сыграют на Евро-2024.

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Полузащитник Твенте во время прогулки на велосипеде упал с него. У Михала рваная рана ноги и он не сможет восстановиться вовремя. Садилек играл за сборную Чехии на Евро-2020. В общем полузащитник провел за национальную команду 24 матча и забил один гол.

Напомним, сборная Чехия на групповом этапе турнира сыграет с Португалией, Турцией и Грузией. Стартует Евро-2024 в пятницу, 14 июня.

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