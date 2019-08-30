toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Хавбек Динамо Загреб: Мы можем победить Аталанту и Шахтер

10:22 76 Читати українською
Хавбек Динамо Загреб: Мы можем победить Аталанту и Шахтер
Арьян Адеми / УЕФА

олузащитник загребского Динамо Арьян Адеми прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити – это команда, которая не из этого мира. Она с другой планеты. А вот Шахтер и Аталанту мы обыграть можем.

Лига чемпионов 2019/20: календарь матчей Шахтера

Думаю, у нас есть хорошие шансы против этих двух команд, поэтому уверен, что Динамо сможет выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов", – цитирует Адеми Тopskor.id.

Напомним, по результатам жеребьевки, Шахтер попал в одну группу Лиги чемпионов с Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталантой.

Против хорватского клуба "горняки" сыграют 18 октября и 6 ноября. Первый матч состоится в Харькове, второй – в Загребе.

"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів

blog_ava
Малиновский: Было смешно, когда Шахтеру выпал Манчестер Сити в Лиге чемпионов
09:15
275
Теги
Лига чемпионов Шахтер Шахтер Арьян Адеми Арьян Адеми Динамо Загреб Динамо Загреб
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
30
мин
Десна
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук