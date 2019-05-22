toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Хавбек Динамо U-21 Алибеков: В матче с Шахтером, возможно, пенальти на Сиприано был, как и на Шулянском

09:39 86 Читати українською
Хавбек Динамо U-21 Алибеков: В матче с Шахтером, возможно, пенальти на Сиприано был, как и на Шулянском
Ахмед Алибеков / ФК Динамо Киев

Полузащитник молодежной команды Динамо Ахмед Алибеков прокомментировал судейскую работу в матче с Шахтером.

"Тяжелая игра, не скажу, что было легко. В первом тайме допустили пару ошибок в обороне. Могли пропустить гол, а получили забитый мяч с пенальти. Ближе к середине первого тайма выровняли игру, взяли инициативу в свои руки, могли забивать. Однако мы не реализовали свои моменты.

Шахтер U-21 – Динамо U-21 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме уже полностью переиграли Шахтер, как мне кажется. Нужно было больше реализовывать моментов, чтобы победить и стать чемпионами.

Возможно, арбитры ошибались по ходу игры. Не знаю, был ли или не был гол с оффсайда. Нужно быть честным и признаться, что пенальти на Сиприано тоже был, как и, возможно, на Шулянском. Поэтому, считаю, что ничья – закономерный результат", – цитирует Алибекова официальный сайт Динамо.

Шахтер U-21 и Динамо U-21 сыграли вничью

blog_ava
"С Михайличенко и Калитвинцевым будет то самое": Сабо стал на защиту Хацкевича
10:05
373
Теги
Динамо U-21 Динамо U-21 Маркиньос Сиприано Маркиньос Сиприано Артем Шулянський Артем Шулянський Ахмед Алибеков Ахмед Алибеков Шахтер U-21 Шахтер U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
    Німеччина — 12:38110 Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
4
час
:
31
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук