Хавбек Динамо U-21 Алибеков: В матче с Шахтером, возможно, пенальти на Сиприано был, как и на Шулянском

Полузащитник молодежной команды Динамо Ахмед Алибеков прокомментировал судейскую работу в матче с Шахтером.

"Тяжелая игра, не скажу, что было легко. В первом тайме допустили пару ошибок в обороне. Могли пропустить гол, а получили забитый мяч с пенальти. Ближе к середине первого тайма выровняли игру, взяли инициативу в свои руки, могли забивать. Однако мы не реализовали свои моменты.

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Во втором тайме уже полностью переиграли Шахтер, как мне кажется. Нужно было больше реализовывать моментов, чтобы победить и стать чемпионами.

Возможно, арбитры ошибались по ходу игры. Не знаю, был ли или не был гол с оффсайда. Нужно быть честным и признаться, что пенальти на Сиприано тоже был, как и, возможно, на Шулянском. Поэтому, считаю, что ничья – закономерный результат", – цитирует Алибекова официальный сайт Динамо.

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