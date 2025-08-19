Полузащитник киевского Динамо Антон Царенко, который сейчас выступает на правах аренды за польскую Лехию Гданьск, избежал операции, но вынужден будет пропустить длительный период из-за проблем с пахом, сообщает lechia.net.

Украинский хавбек в Европе получил травму – тренер пролил свет на состояние игрока

21-летний украинец пропустил два последних матча чемпионата Польши, и главный тренер Лехии Джон Карвер рассказал о состоянии футболиста.

"Царенко пропустит длительное время. Мы не знаем, когда он вернется на поле, но пройдет очень много времени. По предварительным данным, это два месяца. Это плохо для нашей команды, для меня и для самого Антона. Мы сделаем все возможное, чтобы он быстрее восстановился и снова сыграл за Лехию", – сообщил Карвер.

Напомним, Царенко выступает за Лехию на правах аренды из Динамо уже второй сезон подряд. За гданьскую команду он сыграл в 31 матче, забив два гола и отдав два ассиста.

