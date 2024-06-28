Украинский полузащитник Динамо Сергей Булеца может вернуться в чемпионат Польши, сообщает Sport Interia.

Чемпион мира возвращается в Динамо – экс-хавбек сборной Украины не подошел европейскому клубу

Арендовать 25-летнего хавбека хочет Лехия. По информации источника, поляки стремятся разделить с Динамо расходы на зарплату хавбека.

К слову, прошлый сезон Сергей провел на правах аренды в другом польском клубе – Заглембе (1 гол и 4 ассиста в 30 матчах). У люблинцев была опция выкупа хавбека, но они решили не использовать ее.

Лехия стала чемпионом Первого дивизиона и вернулась в Экстраклясу. В составе гданьской команды ныне выступает ряд украинских игроков – голкипер Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко и Максим Хлань (а скандальный форвард Богдан Вьюнник готовится к дебюту после полугода без футбола).

Напомним, Булеца – воспитанник Динамо. Выступал в аренде за СК Днепр-1, Зарю и Заглембе. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2024 года (о пролонгации соглашения с "бело-синими" пока не сообщалось). Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро.

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