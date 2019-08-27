Хавбек Динамо Корзун имеет два варианта продолжения карьеры в Беларуси

Полузащитник Динамо Никита Корзун имеет предложения от двух Динамо из Беларуси.

В услугах хавбека Динамо Никиты Корзуна заинтересованы минское и брестское Динамо, сообщает Динамомания.

Корзун, который принадлежит Динамо, покинул Аль-Фатех

Футболист больше склоняется к варианту с клубом из столицы Беларуси, ведь уже выступал за него с 2011 по 2015 годы, а также в 2018-м на правах аренды.

Хацкевич получил предложения из двух стран, – СМИ

Напомним, Корзун, права на которого принадлежат киевскому Динамо, разорвал арендное соглашение с Аль-Фатехом и теперь ищет варианты для продолжения карьеры.