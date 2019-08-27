toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ

Хавбек Динамо Корзун имеет два варианта продолжения карьеры в Беларуси

23:04 38 Читати українською
Хавбек Динамо Корзун имеет два варианта продолжения карьеры в Беларуси
Никита Корзун / Футбол 24

Полузащитник Динамо Никита Корзун имеет предложения от двух Динамо из Беларуси.

В услугах хавбека Динамо Никиты Корзуна заинтересованы минское и брестское Динамо, сообщает Динамомания.

Корзун, который принадлежит Динамо, покинул Аль-Фатех

Футболист больше склоняется к варианту с клубом из столицы Беларуси, ведь уже выступал за него с 2011 по 2015 годы, а также в 2018-м на правах аренды.

Хацкевич получил предложения из двух стран, – СМИ

Напомним, Корзун, права на которого принадлежат киевскому Динамо, разорвал арендное соглашение с Аль-Фатехом и теперь ищет варианты для продолжения карьеры.

blog_ava
"Михайличенко устроил в Динамо военный лагерь", – Спиваковский
15:42
1273
Теги
Трансферы Никита Корзун Никита Корзун Динамо Минск Динамо Минск Динамо Брест Динамо Брест Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
6
мин
Лилль
20:00
Сент-Этьен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук