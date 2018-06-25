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Хавбек Динамо Калюжный на просмотре в Металлисте 1925

24 июня 17:36 64 Читати українською
Хавбек Динамо Калюжный на просмотре в Металлисте 1925
Иван Калюжный / ФК Металлист 1925

Представитель Первой лиги Металлист 1925 просматривает полузащитника Ивана Калюжного.

Полузащитник киевского Динамо Иван Калюжный был замечен на тренировке Металлиста 1925.

Харьковчане проходят тренировочный сбор на базе в Высоком, готовясь к сезону в Первой лиге.

Краев: Металлист 1925 стремится показать себя на фоне крепких команд в Первой лиге

В общем под руководством Сергея Валяева во вчерашней тренировке принимал участие 31 футболист.

Калюжный определенное время провел в молодежном составе киевского Динамо, забив 2 гола за команду U-19.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Первая лига Металлист 1925 Металлист 1925 Иван Калюжный Иван Калюжный
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