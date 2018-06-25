Хавбек Динамо Калюжный на просмотре в Металлисте 1925

Представитель Первой лиги Металлист 1925 просматривает полузащитника Ивана Калюжного.

Полузащитник киевского Динамо Иван Калюжный был замечен на тренировке Металлиста 1925.

Харьковчане проходят тренировочный сбор на базе в Высоком, готовясь к сезону в Первой лиге.

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В общем под руководством Сергея Валяева во вчерашней тренировке принимал участие 31 футболист.

Калюжный определенное время провел в молодежном составе киевского Динамо, забив 2 гола за команду U-19.