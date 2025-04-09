Полузащитник Динамо Викентий Волошин, который находился на просмотре в Черноморце, покинул "моряков", сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 23-летний хавбек не смог убедить тренерский штаб одесситов в своей профпригодности. Как следствие, до заключения соглашения о сотрудничестве с футболистом дело не дошло.

Напомним, Волошин – воспитанник Динамо. Выступал в арендах за Десну и Александрию. Первую половину сезона провел в Заре (сыграл в трех матчах – против Колоса, Левого берега и Шахтера).

Его контракт с Динамо действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 250 тысяч евро.

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