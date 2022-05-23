Полузащитник Динамо Ноа Нехар впервые надел футболку олимпийской сборной Алжира, чем похвастался на своей странице в социальной сети Instagram.

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Игрок вышел на замену в матче против сборной Палестины U-23 в футболке под номер 13 и помог своей команде одержать уверенную победу 3:1.

Напомним, Нехар стал игроком Динамо в декабре 2021 года, перейдя в киевский клуб из Монако, однако пока не провел за "бело-синих" ни одного матча.

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