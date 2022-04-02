Еще один представитель УПЛ – Андрей Домбровский – нашел себе новый клуб.

Полузащитник Десны Андрей Домбровский перешел в Термалику Нецеча, сообщает официальный сайт польского клуба.

Рыбка покинул Металлист – экс-голкипер Динамо и Шахтера вернулся в чемпионат Турции

Подробности соглашения 26-летнего украинца с представителем Экстраклясы не сообщаются.

Напомним, Домбровский – воспитанник Мариуполя. Профессиональную карьеру начал в киевском Арсенале в 2014 году. С июля 2019-го защищал цвета Десны. В текущем сезоне провел за черниговцев 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

К слову, Термалика после 26-туров идет в турнирной таблице чемпионата Польши последней, имея в своем активе 23 очка.

"Ворог бачить, що Україна прогресує, що вона успішна": екс-легіонер Шахтаря вважає Київ домівкою і мітингує у Берліні