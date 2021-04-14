Полузащитник Челси Кристиан Пулишич прилагал немало усилий, чтобы помочь своей команде пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

Челси проиграл Порту четвертьфинальный ответный матч (0:1), но благодаря более убедительной победе в первом поединке продолжит борьбу за трофей.

Шедевральный удар через себя в видеообзоре матча Челси – Порту – 0:1

Во вчерашней встречи американский легионер лондонцев Кристиан Пулишич 11 раз заставил футболистов соперника нарушить на себе правила. По информации Goal.com, хавбек Челси повторил рекорд форварда Барселоны Лионеля Месси 10-летней давности, который в апреле 2011 года в первом полуфинальном матче против Реала также заработал на себе 11 фолов.

Добавим, что в нынешнем сезоне 22-летний американец провел за Челси 21 матч в АПЛ и еще 7 – в Лиге чемпионов. В этих поединках Пулишич записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.

Челси уступил Порту с безумным голом бисиклетой, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов