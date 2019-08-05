Хавбек Брюгге Вормер: Динамо – динамичная команда

Полузащитник Брюгге Рууд Вормер поделился ожиданиями от матча 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

"Сегодня утром всей командой смотрели видео по Динамо. Я увидел динамичную команду с большим количеством молодых игроков.

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Завтра нам нужно будет сыграть на самом высоком уровне, чтобы выиграть. Мы также сыграли два матча против команд другого уровня. Надеюсь, что мы готовы. У меня уже было хорошее предчувствие по поводу нашей готовности", – цитирует Вормера официальный сайт Брюгге.

Матч Брюгге – Динамо состоится 6 августа в 21:30 по киевскому времени.

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