Валенсия на вторую часть сезона получила серьезную дыру в центре поля.

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Валенсия летом арендовала игрока Барселоны на весь сезон 2022/23. Полузащитник успел провести за "летучих мышей" 14 матчей и отличиться одним голом. Теперь главный тренер Дженнаро Гаттузо просит экстренно искать замену, поскольку на эту позицию остался только универсал Уго Гильямон.

Напомним, трансферное окно будет открыто до 31 января, поэтому у клубов еще достаточно времени. чтобы решить свои кадровые вопросы.

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