Фанаты "блаугранас" остановили автомобиль 22-летнего игрока на выезде с клубной базы. Пока Рики раздавал автографы, его подбадривали: "Великий Рики, теперь ты будешь основным. Доволен, правда? Хех... Настало твое время, Рики".

Хави определился с трансфером на позицию вингера в Барселоне

Многострадальный талант реагировал с искренней ухмылкой, и его можно понять. При Кумане у него почти не было игровой практики (72 минуты во всех турнирах).

Еще на старте прошлого сезона Пуч попал в неприятную историю. Он вроде бы сливал информацию из раздевалки в прессу. Тренер обругал футболиста перед всей командой.

Ожидается, что с приходом Хави харизматичный хавбек будет играть чаще.

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