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Хавбек Байера Брандт переходит в Боруссию Дортмунд

06:00 96 Читати українською
Хавбек Байера Брандт переходит в Боруссию Дортмунд
Юлиан Брандт / Reuters

Дортмундцы готовят трансфер лидера Байера – Юлиана Брандта.

Дортмундский клуб оформил трансфер 23-летнего хавбека, сообщает Kicker.

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В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр и подписать контракт, после чего о сделке будет объявлено официально. Соглашение Брандта с Байером рассчитано до 2021 года, однако в нем есть пункт об отступных в размере 25 млн евро.

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Теги
Трансферы Германия Трансферы Боруссии Дортмунд Юлиан Брандт Юлиан Брандт
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