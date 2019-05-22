Хавбек Байера Брандт переходит в Боруссию Дортмунд

Дортмундцы готовят трансфер лидера Байера – Юлиана Брандта.

Дортмундский клуб оформил трансфер 23-летнего хавбека, сообщает Kicker.

Малком заинтересовал Боруссию Д, но Барселона хочет продать его в Англию

В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр и подписать контракт, после чего о сделке будет объявлено официально. Соглашение Брандта с Байером рассчитано до 2021 года, однако в нем есть пункт об отступных в размере 25 млн евро.

Ранее Боруссия Д объявила о трансфере защитника Нико Шульца.

Найгірший клуб АПЛ отримує з трансляцій більше, ніж чемпіон Німеччини – чому Бундесліга не може конкурувати з англійцями