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Хавбек Атлетико отдал на благотворительность футболку, в которой поставил на колени Ливерпуль

20:17 14 Читати українською
Хавбек Атлетико отдал на благотворительность футболку, в которой поставил на колени Ливерпуль
Льоренте празднует гол в ворота Ливерпуля / Getty Images

Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте нашел небанальный способ поддержать борьбу с коронавирусом.

43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
 
Маркос Льоренте 97’
Маркос Льоренте 105’
Альваро Мората 120+1’
43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
97’ Маркос Льоренте
105’ Маркос Льоренте
120+1’ Альваро Мората

Испанец выставил на благотворительный аукцион свою футболку с матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (3:2), информирует официальный Twitter "матрасников".

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Льоренте оформил дубль в ворота "красных", который стал определяющим для победы над действующим обладателем трофея и прохода Атлетико в следующий раунд. Теперь игрок мадридцев отдал памятный сувенир благотворительному фонду. Футболка будет разыграна на онлайн-аукционе, все полученные средства будут переданы для поддержки борьбы с коронавирусом.

К слову, Льоренте провел 24 поединка за Атлетико в текущем сезоне, отметившись 3 голами и одним ассистом.

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Теги
коронавирус Маркос Льоренте Маркос Льоренте Видеоновости Футбольная форма Ливерпуль - Атлетико Атлетико Атлетико Испания
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