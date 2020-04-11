Хавбек Атлетико отдал на благотворительность футболку, в которой поставил на колени Ливерпуль

Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте нашел небанальный способ поддержать борьбу с коронавирусом.

Испанец выставил на благотворительный аукцион свою футболку с матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (3:2), информирует официальный Twitter "матрасников".

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Льоренте оформил дубль в ворота "красных", который стал определяющим для победы над действующим обладателем трофея и прохода Атлетико в следующий раунд. Теперь игрок мадридцев отдал памятный сувенир благотворительному фонду. Футболка будет разыграна на онлайн-аукционе, все полученные средства будут переданы для поддержки борьбы с коронавирусом.

К слову, Льоренте провел 24 поединка за Атлетико в текущем сезоне, отметившись 3 голами и одним ассистом.

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