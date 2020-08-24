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Хавбек Арсенала близок к трансферу в Вулверхэмптон

23:33 - Читати українською
Хавбек Арсенала близок к трансферу в Вулверхэмптон
Эйнсли Мейтленд-Найлс / Фото из открытых источников

Полузащитник "канониров" Эйнсли Мейтленд-Найлс имеет шанс изменить клубную прописку.

Мейтленд-Найлс заинтересовал Вулверхэмптон, сообщает журналист Дэвид Орнстейн. Стороны уже очень близки к трансферу.

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По информации источника, условия контракта и срок соглашения еще должны быть уточнены, но уже на этой неделе трансфер должен состояться.

Отметим, за основную команду "канониров" Эйнсли Мейтленд-Найлс выступает с 2017 года. В прошлом сезоне 22-летний хавбек провел за Арсенал 33 матча во всех турнирах, отметился одним голом и двумя ассистами.

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Теги
Англия Трансферы Чемпионата Англии Арсенал Арсенал Вулверхэмптон Вулверхэмптон Эйнсли Эйнсли Мэйтленд-Найлс Трансферы Арсенала
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