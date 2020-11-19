"Наверное, у каждого такое бывает. В 24-25 лет – это уже редкость, ведь есть определенный опыт. А когда только дебютировал в УПЛ, то поступают звонки, все интересуются, приветствуют – такие моменты сбивают.

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Как с этим бороться? Больше смотреть футбол, не только украинский. Включил чемпионат Англии или Испании – вот так надо бороться! Посмотрел, как люди играют – и сразу опустился на землю", – заявил хавбек в интервью YouTube-каналу Александрии.

К слову, в нынешнем сезоне Максим Третьяков провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист.

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