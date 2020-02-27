Хавбек Альбасете – о Зозуле: Роман – исключительный человек

Полузащитник Альбасете Йон Эрисе поделился мнением о своем партнере по команде – украинском форварде Романе Зозуле.

"Роман – исключительный человек. Я уже говорил это тысячу раз. Не знаю, ошибся ли он с фотографиями в социальных сетях. Я говорю о его человеческих качествах. Он любит свою жену и детей, они кажутся образцовой семьей и никогда не сталкиваются с проблемами в Альбасете. Клуб и город поддерживает их", –цитирует Эрисе Marca.

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К слову, в следующем туре Сегунды Альбасете встретится с Райо Вальекано, чьи фанаты в матче первого круга оскорбляли украинского форварда. В день матча в городе будут повышены меры безопасности.

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