Хау согласился на уменьшение зарплаты – наставник Борнмута стал первой ласточкой в АПЛ

Главный тренер одного из аутсайдеров АПЛ пошел на жертвы ради стабильности клуба.

Главный тренер Борнмута Эдди Хау добровольно согласился на снижение заработной платы, чтобы сохранить финансовую стабильность клуба и рабочие места для персонала в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт команды.

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Хау стал первым тренером английской Премьер-лиги, кто пошел на такой шаг. Его помощник Джейсон Тинделл, исполнительный директор клуба Нил Блэйк и технический директор Ричард Хьюз также отказались от части зарплаты на неопределенный срок, пока ситуация в Великобритании не нормализуется.

Напомним, Борнмут в чемпионате Англии после 29 туров занимает 18 место, набрав 27 очков.

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