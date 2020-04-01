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Хау согласился на уменьшение зарплаты – наставник Борнмута стал первой ласточкой в АПЛ

1 апреля 23:54 3 Читати українською
Хау согласился на уменьшение зарплаты – наставник Борнмута стал первой ласточкой в АПЛ
Эдди Хау / Фото из открытых источников

Главный тренер одного из аутсайдеров АПЛ пошел на жертвы ради стабильности клуба.

Главный тренер Борнмута Эдди Хау добровольно согласился на снижение заработной платы, чтобы сохранить финансовую стабильность клуба и рабочие места для персонала в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт команды.

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Хау стал первым тренером английской Премьер-лиги, кто пошел на такой шаг. Его помощник Джейсон Тинделл, исполнительный директор клуба Нил Блэйк и технический директор Ричард Хьюз также отказались от части зарплаты на неопределенный срок, пока ситуация в Великобритании не нормализуется.

Напомним, Борнмут в чемпионате Англии после 29 туров занимает 18 место, набрав 27 очков.

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Теги
коронавирус футбольные финансы Англия Борнмут Борнмут АПЛ Эдди Хау Эдди Хау
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