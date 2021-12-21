Защитник Аталанты Ханс Хатебур не скупился на комплименты для своего украинского партнера по команде Руслана Малиновского.

"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, имеет феноменальную левую ногу. Он сильный. Когда у него мяч и под левой, то трудно предположить, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ожидает.

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Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано.

Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Если не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, принимал форму и лечился. Вижу его каждый день – на протяжении последнего месяца он уже вошел в ритм. Он находится в форме. Малиновский вернулся", – сказал Хатебур для pressing.

В нынешнем сезоне Руслан провел 21 поединок за Аталанту, забил 5 голов и отдал 1 результативный пас.

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