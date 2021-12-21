Хатебур: Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Шучу
Защитник Аталанты Ханс Хатебур не скупился на комплименты для своего украинского партнера по команде Руслана Малиновского.
"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, имеет феноменальную левую ногу. Он сильный. Когда у него мяч и под левой, то трудно предположить, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ожидает.
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Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано.
Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Если не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, принимал форму и лечился. Вижу его каждый день – на протяжении последнего месяца он уже вошел в ритм. Он находится в форме. Малиновский вернулся", – сказал Хатебур для pressing.
В нынешнем сезоне Руслан провел 21 поединок за Аталанту, забил 5 голов и отдал 1 результативный пас.
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