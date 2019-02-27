Хатайспор Коркишко совершил феерический камбэк в игре с Галатасараем, но все же вылетел из Кубка Турции

Коркишко в матче против Галатарасая

В 1/4 финала Кубка Турции Хатайспор драматически уступил Галатасарая по итогам двух поединков.

Кубок Турции, 1/4 финала. Ответный матч

Хатайспор – Галатасарай – 4:2 (первый матч 0:2)

Голы: Карадениз, 59 (пен), 71 (пен), Айдын, 79, Чипе, 89 авт) – Челик, 21 Акбаба, 53

Коркишко отличился голом за Хатайспор в чемпионате Турции – команда украинца одержала победу

Хатайспор Дмитрия Коркишко не смог выйти в полуфинал Кубка Турции. Первый матч против Галатасарая завершился победой стамбульцев 2:0.

В ответном матче гости вели 2:0, но хозяева проявили незаурядный характер, забив 4 гола в ответ. Впрочем, для выхода в 1/2 финала этого оказалось мало – не хватило еще одного точного удара.

Коркишко вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. В текущем сезоне в активе 28-летнего украинца 2 гола.

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