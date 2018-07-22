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Харт рассказал о желании покинуть Манчестер Сити

12:54 22 Читати українською
Харт рассказал о желании покинуть Манчестер Сити
Джо Харт / Фото: ФК Вест Хэм

Голкипер Манчестер Сити Джо Харт публично объявил о желании покинуть клуб.

"Я хочу перейти в какой-то клуб на полноценный контракт, думаю, это очевидно. Я делал то, что должен был делать в предыдущие два сезона, потому что мне нужна была игровая практика, чтобы сыграть на чемпионате мира, однако вы сами видите, к чему это привело.

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Я опытный футболист, я играл на высоком уровне в течение долгого времени и многого достиг. Мне нужно быть важным игроком для клуба, думаю, это может произойти только после полноценного трансфера", – цитирует Харта Sky Sports.

К слову, предыдущие два сезона Джо Харт играл в составе Вест Хэма на правах аренды.

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Трансферы Манчестер Сити Джо Харт Джо Харт Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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