Харт перешел в Бернли

Голкипер Манчестер Сити Джо Харт стал игроком представителя Лиги Европы Бернли.

Бернли на своем официальном сайте объявил о трансфере голкипера Манчестер Сити и сборной Англии Джо Харта. Контракт рассчитан на 2 года.

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Харт не попадал в обойму Сити после прихода на тренерскую должность Хосепа Гвардиолы и отдавался в аренду в Торино и Вест Хэм. Также голкипер не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира-2018, где "три льва" без него дошли до полуфинала турнира.

Напомним, в этом сезоне Бернли участвует в Лиге Европы. В четверг подопечные Шона Дайча сыграют против Истанбул Башакшехир.

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