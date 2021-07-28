Селтик ведет переговоры с Тоттенхэмом о трансфере Харта, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Голкипер больше всего запомнился выступлениями в составе Манчестер Сити, в который перебрался еще в 2006 году, но неоднократно отправлялся в аренды (Шрусбери Таун, Транмер, Блэкпул, Бирмингем, Торино и Вест Хэм). В 2018 году Харт перебрался в Бернли, а через 2 года стал игроком Тоттенхэма на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Джо сыграл в 10 матчах в составе "шпор" во всех соревнованиях, пропустив 8 голов и 5 раз удержал свои ворота на замке.

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