Титулованная украинская фехтовальщица неожиданно уступила в первом поединке олимпийских женских соревнований по фехтованию на саблях представительнице Китая Ян Хэнью (12:15) и покинула соревнования. После боя она объявила, что ставит карьеру на паузу.

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"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной… "Смогу ли я заработать медаль?", "А мне же так она НУЖНА!", "Оля, ты должна привезти ЗОЛОТУЮ медаль!", "Оля, ты сама сильная и выиграешь золото в Токио", – слышала я и не один десяток раз.

Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому. Полтора года без соревновательной практики – видимо повлияли на меня. Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день.

Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…" – написала Ольга Харлан в своем Facebook.

Отметим, Харлан проигрывает в первом круге уже на втором турнире подряд. В марте 2021-го украинка уступила в поединке первого раунда Кубка мира в Будапеште. На протяжении своей карьеры фехтовальщица завоевала четыре медали Олимпийских игр. В командной сабли – золото в Пекине-2008 и серебро в Рио-2016. В индивидуальной сабли – две бронзы в Лондоне-2012 и Рио-2016.

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