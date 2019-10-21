Харит заинтересовал Барселону – скауты "сине-гранатовых" были на матче Бундеслиги

Скауты испанской Барселоны посетили матч 8-го тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм – Шальке (2:0).

В сферу интересов каталонского гранда попал полузащитник "горняков" Амин Харит, информирует Sports.es.

Куман может возглавить Барселону, несмотря на контракт со сборной Нидерландов

22-летний футболист сборной Марокко сыграл полный матч, но результативными действиями не отметился. В его пассиве желтая карточка.

Отметим, что на старте текущего сезона Харит, выступающий за Шальке с 2017-го года, является лидером атак команды – в его активе 4 гола и 2 результативные передачи в 8 матчах. При этом Шальке занимает в турнирной таблице 7 место, отставая от лидера всего на 2 очка.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи