Харит стал участником смертельного ДТП в Марокко

Полузащитник Шальке и сборной Марокко Амин Харит попал в ужасную ситуацию в городе Маракеш.

Харит стал непосредственным участником дорожно-транспортного происшествия, которое привело к смерти 30-летнего мужчины. Инцидент произошел в ночь на субботу в марокканском городе Марракеш.

Из сообщений прессы и полиции стало понятно, что 21-летний футболист Шальке находился непосредственно за рулем автомобиля, который принял участие в ДТП. Однако предотвратить смертельный случай Харит возможности не имел.

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30 июня Шальке подтвердил эту информацию на официальном сайте. Спортивный директор клуба Кристиан Гайдель вышел на связь с партнером Коноплянки и выяснил детали. Харит рассказал Гайделю об ужасных событиях той ночи и заверил, что не мог предотвратить аварию.

После показаний в полиции Амин Харит получил разрешение вернуться домой – был зафиксирован несчастный случай. В понедельник он добровольно предстанет перед прокурором. К тому же, паспорт футболиста не был конфискован, как об этом ранее писали СМИ.

В ближайшее время Харит останется в Марокко с семьей и продолжит психологическое восстановление. Игрок пропустит начало предсезонной подготовки Шальке, которая стартовала сегодня.

Отметим, что Амин Харит участвовал в ЧМ-2018 в составе сборной Марокко, которая вылетела из турнира на групповом этапе.