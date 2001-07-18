toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ИСПАНИЯ - РОССИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ ХОРВАТИЯ - ДАНИЯ Новости ЧМ 2018

Харит стал участником смертельного ДТП в Марокко

13:11 175 Читати українською
Харит стал участником смертельного ДТП в Марокко
Амин Харит / Bundesliga

Полузащитник Шальке и сборной Марокко Амин Харит попал в ужасную ситуацию в городе Маракеш.

Харит стал непосредственным участником дорожно-транспортного происшествия, которое привело к смерти 30-летнего мужчины. Инцидент произошел в ночь на субботу в марокканском городе Марракеш.

Из сообщений прессы и полиции стало понятно, что 21-летний футболист Шальке находился непосредственно за рулем автомобиля, который принял участие в ДТП. Однако предотвратить смертельный случай Харит возможности не имел.

ЧМ-2018: появилось видео скандального ДТП, в котором пострадали фанаты сборной Мексики

30 июня Шальке подтвердил эту информацию на официальном сайте. Спортивный директор клуба Кристиан Гайдель вышел на связь с партнером Коноплянки и выяснил детали. Харит рассказал Гайделю об ужасных событиях той ночи и заверил, что не мог предотвратить аварию.

После показаний в полиции Амин Харит получил разрешение вернуться домой – был зафиксирован несчастный случай. В понедельник он добровольно предстанет перед прокурором. К тому же, паспорт футболиста не был конфискован, как об этом ранее писали СМИ.

В ближайшее время Харит останется в Марокко с семьей и продолжит психологическое восстановление. Игрок пропустит начало предсезонной подготовки Шальке, которая стартовала сегодня.

Отметим, что Амин Харит участвовал в ЧМ-2018 в составе сборной Марокко, которая вылетела из турнира на групповом этапе.

Теги
Шальке Шальке Марокко Марокко Германия Амин Харит Амин Харит
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
39
мин
Испания
17:00
Россия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук