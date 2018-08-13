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Харатин: Заря будет настраиваться на максимальный результат в матче с Брагой

16:13 27 Читати українською
Харатин: Заря будет настраиваться на максимальный результат в матче с Брагой

Полузащитник Зари Игорь Харатин дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы против Браги.

"У португальцев сильная команда, с хорошей линией атаки, поэтому в первом матче важно было не дать им разбежаться, так как они хорошо используют свои моменты. Но не все у нас получалось, но главное, что Заря проявила характер и не опустила руки и избежала поражения.

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Шансы Зари на проход в следующий раунд? Ничейный результат оставляет нам неплохие шансы на общую победу.

Возможно, за счет выездного гола сопернику отдам 51 процент, а Заре – 49. Могу обещать одно: наша команда в Португалии будет настраиваться только на максимальный результат и отдаст для победы все силы.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря состоится в четверг, 16 августа, начало игры в 22:30.

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Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Брага - Заря: Четверг 16 августа 2018

Брага
до матча
3
дн
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4
час
:
50
мин
Заря
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Лига Европы Игорь Харатин Игорь Харатин Брага - Заря Заря Заря Брага Брага
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