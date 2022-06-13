Полузащитник Легии Игорь Харатин рассказал, как вместе с отцом переживал за Украину в поединке с Уэльсом за выход на Мундиаль в Катаре.

"Очень переживал за команду. Конечно, хотелось бы пробиться на чемпионат мира, но это футбол. По всей видимости, сборная Украины отдала все силы, тренерский штаб посвятил себя полностью этим матчам. Команда пыталась, было тяжело играть на 3-4 день против Уэльса. Тем более что многие футболисты без игровой практики.

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Видно, что команда отдалась и были моменты, но не забили. Это спорт, футбол. Бывает и такое. Сложный момент для всех, но нужно идти дальше. Пенальти на Ярмоленко? Был! По-моему, был. Мы здесь с отцом кричали. Мы были уверены, что это пенальти. Кричали, чтобы судья посмотрел VAR, чтобы был контакт с четвертым судьей, а это 100% пенальти.

Только мы увидели, что он слушает ассистента – все 100% были уверены, что это пенальти. Но когда главный арбитр не назначил одиннадцатиметровый, очень удивились. Конечно, это один из переломных моментов в игре. Потому что сразу сравнять счет было бы очень хорошо для нашей команды в психологическом плане. Это один такой ключевой момент, который оказал влияние на результат матча", – отметил Харатин в интервью Fanday.

Напомним, Украина минимально уступила Уэльсу (0:1), из-за чего не смогла добыть путевку на ЧМ-2022. Единственный гол в свои ворота забил Андрей Ярмоленко.

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