Воспитанник киевского Динамо, который сейчас выступает в Польше, стал отцом. О рождении сына он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Для пары это первый ребенок. "Важный день для нашей семьи – 6.05.2022. Марк. 15:51. 3730 gr. 58 cm", – отчитался Харатин, проиллюстрировав пост несколькими фото из роддома.

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Напомним, Игорь Харатин прошел академию Динамо, но не смог пробиться в первую команду. Хавбек раскрылся в луганской Заре, после которой продолжил карьеру за границей – в Ференцвароше, а затем в Легии.