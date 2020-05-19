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Харатин: Венгры не обиделись, что я выбрал сборную Украины

10:38 27 Читати українською
Харатин: Венгры не обиделись, что я выбрал сборную Украины
Игорь Харатин и Сергей Ребров / Фото ФК Ференцварош

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин не жалеет о своем выборе.

"Думаю, венгры не обиделись, что я не согласился на натурализацию. Все понимают, что Украина для меня родная страна.

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Я с детства мечтал играть в сине-желтой футболке первой сборной. Но могу сказать, что и в Венгрии себя чувствую, как дома. Мне здесь очень нравится", – цитирует Харатин Команда 1.

Напомним, Венгрия предлагала натурализировать украинца, но он предпочел "сине-желтые" цвета.

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Теги
Сборная Украины Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Украина Украина Игорь Харатин Игорь Харатин
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