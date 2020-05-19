Харатин: Венгры не обиделись, что я выбрал сборную Украины

Интервью — 12:00 83
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"Рефері не здав 45 тисяч, його посадили на 10 років. Так і помер у в'язниці": як українець тренував команду мафіозі
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Несподіваний герой Дортмунда, вуса Кімміха, косоокі "бики" та мертві "музиканти" – Бундесліга зачарувала світГермания — 08:00 171
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Президент ПФЛ подтвердил, что клубы Второй лиги не смогут доиграть сезонВторая лига — 18 май 178
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Клубы АПЛ единогласно одобрили дату возвращения к тренировкам – есть определенные ограниченияАнглия — 18 май 178
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Хадсон-Одой обвиняется в изнасиловании – полиция отпустила звезду ЧелсиАнглия — 18 май 223