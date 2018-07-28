Харатин: В матче против Александрии на первый план будет выходить борьба

Полузащитник Зари Игорь Харатин поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против Александрии в рамках второго тура УПЛ.

Александрия – прекрасно организованная команда. Они компактно играют. Плюс есть свои сильные стороны – быстрые фланги. За счет этого они и действуют. Еще одним козырем соперника, на мой взгляд, являются стандартные положения. В целом – это хорошая, сбалансированная команда.

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У нас все матчи с ними бескомпромиссные. Многие ничьих. На первый план будет выходить борьба. Нужно ее выиграть и тогда у нас будет преимущество.

Команда играет практически одним составом много лет - это большой плюс. Поэтому будет непросто, и мы это понимаем", – рассказал Харатин пресс-службе луганчан.

К слову, матч между Зарей и Александрией сыграют сегодня, 28 июля. Начало в 17 часов.

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