"Учитывая то, что играют два наших украинских клуба, то хотелось бы сыграть с ними. Было бы очень интересно с одной стороны.

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С другой не хотелось бы отнимать у них очки или чтобы они – у нас. Здесь двоякие ощущения. Посмотрим, как сложится, но в любом случае будет интересно. Мы все с нетерпением ждем жеребьевки", – поделился Харатин в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Ференцварош по итогам противостояния с Мольде добыл путевку в групповой этап Лиги чемпионов впервые в 21 веке. Жеребьевка ЛЧ состоится уже сегодня, в 18:00 по киевскому времени.

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