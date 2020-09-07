Харатин стал юбилейным дебютантом Шевченко в сборной Украины – весь список новичков
Главный тренер сборной Андрей Шевченко часто дает шансы новичкам национальной команды.
Игорь Харатин стал юбилейным 25-м дебютантом сборной Украины за время тренерства Андрея Шевченко, информирует сайт УАФ.
Испания – Украина – 4:0 – видео голов и обзор матча
Поединок против сборной Испании стал первым в футболке национальной команды для полузащитника венгерского Ференцвароша. А матч со Швейцарией был дебютным для Александра Тымчика и Богдана Михайличенко.
Весь список дебютантов выглядит следующим образом:
2016: Эдуард Соболь, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Артем Беседин.
2017: Николай Матвиенко, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Сергей Мякушко.
2018: Андрей Лунин, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Марьян Швед.
2019: Жуниор Мораес, Дмитрий Иванисеня.
2020: Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин.
Напомним, подопечные Шевченко на выезде крупно уступили сборной Испании (0:4) и с 3 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы группы А4.
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