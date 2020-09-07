Игорь Харатин стал юбилейным 25-м дебютантом сборной Украины за время тренерства Андрея Шевченко, информирует сайт УАФ.

Испания – Украина – 4:0 – видео голов и обзор матча

Поединок против сборной Испании стал первым в футболке национальной команды для полузащитника венгерского Ференцвароша. А матч со Швейцарией был дебютным для Александра Тымчика и Богдана Михайличенко.

Весь список дебютантов выглядит следующим образом:

2016: Эдуард Соболь, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Артем Беседин.

2017: Николай Матвиенко, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Сергей Мякушко.

2018: Андрей Лунин, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Марьян Швед.

2019: Жуниор Мораес, Дмитрий Иванисеня.

2020: Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин.

Напомним, подопечные Шевченко на выезде крупно уступили сборной Испании (0:4) и с 3 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы группы А4.

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