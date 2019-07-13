Харатин сравнил нынешний состав Ференцвароша с чемпионским

Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин считает, что команда стала сильнее, по сравнению с прошлым чемпионским сезоном.

"Если состав Ференцвароша и изменился, то только в лучшую сторону. Пришли игроки, которые делают нашу команду еще сильнее. Пытаемся последовательно улучшать свою игру, это требует главный тренер.

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Сможем ли пройти Лудогорец? Будет очень трудно, но мы приложим все усилия", – передает слова Игоря Харатина "Сегодня".

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К слову, этим летом команду, которую возглавляет Сергей Ребров, пополнило двое украинцев: Даниил Игнатенко и Александр Зубков. Также за Ференцварош выступает Игорь Харатин.