Харатин: Ребров сказал, что я, возможно, не поеду в сборную Украины

Конечно надеюсь, что приеду в сборную, но здесь все быстро меняется. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Сегодня Сергей Станиславович (Ребров – прим) сказал, что, возможно, не поеду. Вылететь то можно, а вот вернуться... ", – сказал Харатин в программе Профутбол.
Напомним, вызов в национальную команду на мартовские товарищеские матчи против Франции и Польши стал дебютным для Харатин. Также под вопросом приезд в сборную Руслана Малиновского.
Правда, проведение самых матчей пока также под вопросом. 17 марта пройдет видеоконференция с участием представителей всех членов УЕФА, на которой будет решаться судьба текущего футбольного сезона.