Харатин: Ребров сказал, что я, возможно, не поеду в сборную Украины

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин рассказал, какие меры предосторожности приняли в его клубе против распространения коронаврусу COVID-19.

"Нам дали витамин D. Каждому выдали, сказали, чтобы мы его принимали и следили за собой. Температуру нам не мерили, но врачи сказали, что ужинать всей командой нельзя: сидеть дома и не выходить.

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Конечно надеюсь, что приеду в сборную, но здесь все быстро меняется. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Сегодня Сергей Станиславович (Ребров – прим) сказал, что, возможно, не поеду. Вылететь то можно, а вот вернуться... ", – сказал Харатин в программе Профутбол.

Напомним, вызов в национальную команду на мартовские товарищеские матчи против Франции и Польши стал дебютным для Харатин. Также под вопросом приезд в сборную Руслана Малиновского.

Правда, проведение самых матчей пока также под вопросом. 17 марта пройдет видеоконференция с участием представителей всех членов УЕФА, на которой будет решаться судьба текущего футбольного сезона.

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