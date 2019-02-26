Харатин рассказал о работе под руководством Реброва в Ференцвароше

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин поделился впечатлениями от пребывания в венгерском клубе и сотрудничества с Сергеем Ребровым.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем уже смогу разговаривать на венгерском. В детстве я ходил в венгерский детский сад. Мне нужно время, чтобы я вспомнил язык.

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Мне очень повезло, что я вместе с командой был на сборах. Много времени для коммуникации с партнерами. Мне все нравится. Несколько недель назад я переехал вместе с девушкой в ​​Будапешт. Нам очень нравится этот город.

С Ребровым я очень мало поработал в Динамо. Думаю, что мы движемся в правильном направлении и с каждым матчем только улучшаем свою игру.

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Мы должны играть первым номером, поскольку Ференцварош – это знаменитая команда. Мы должны контролировать мяч и агрессивно действовать в отборе. Мы хотим побеждать в каждой игре, чтобы выиграть чемпионат", – цитирует Харатин Ulloi129.hu