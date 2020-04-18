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Харатин признался, что брутальное фото со сменой имиджа оказалось розыгрышем

19:29 50 Читати українською
Харатин признался, что брутальное фото со сменой имиджа оказалось розыгрышем
Игорь Харатин / Фото из открытых источников

Полузащитник венгерского Ференцвароша Игорь Харатин рассказал об истории с шутливой фотографией бритой головы.

"Я так понял, что многие поверили. Сначала думал просто ради прикола туда закинуть. Как раз жена дурачились в фотошопе, подставила мою фотографию, показывала мне, смеялись. А у нас в команде как раз 3-4 человека побрились на лысо.

Харатин шокировал новым брутальным имиджем – пострадала жена

Подумал, что закину – поверят и мне. Все ждали следующего дня, когда я приеду. А я приехал такой, как всегда", – сказал Харатин на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

К слову, украинец уже удалил шокирующее фото со своей страницы.

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Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин
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