Украинский полузащитник Легии Игорь Харатин пока не смог раскрыться в варшавском клубе на полную.

Авторитетный польский портал Meczyki опубликовал список самых неудачных трансферов сезона в чемпионате Польши. В "одинадцатку" избранных попал и украинский хавбек Игорь Харатин.

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"Самым дорогим приобретением Легии в этом сезоне стал Лирим Кастрати, но второе место в этом плане принадлежит Харатину. В прошлом сезоне украинец провел пять матчей в Лиге чемпионов, также мог похвастаться балансом в шесть голов и четыре результативных передачи в составе чемпиона Венгрии.

Неудивительно, что на него в Варшаве возлагали большие надежды. Между тем Харатин пока разочаровывает. Если играет – очень незаметно. Но чаще его вообще нет на поле. В этом году Легия провела уже 17 игр, а ее 27-летний полузащитник сыграл всего четыре раза", – отмечают журналисты издания.

Напомним, Харатин перешел в Легию из Ференцвароша 1 сентября 2021 года за 900 тысяч евро. "Армейцы" по итогам сезона заняли в турнирной таблице чемпионата Польши 10-е место.

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