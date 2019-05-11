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Харатин помог Ференцварошу победить Дебрецен, Халадаш Голодюка и Габовды вылетел во второй дивизион

11 мая 23:35 64 Читати українською
Харатин помог Ференцварошу победить Дебрецен, Халадаш Голодюка и Габовды вылетел во второй дивизион
Игорь Харатин / Ференцварош

Состоялись поединки 32 тура чемпионата Венгрии с участием команд, в которых выступают украинцы.

Чемпионат Венгрии, 32 тур

Ференцварош – Дебрецен – 2:1

Голы: Исаел, 13 Варга, 58 – Павкович, 41

Мезекевешд – Халадаш – 1:0

Гол: Моутари, 65

Пакш – Кишварда – 1:0

Гол: Кенов, 73

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Состоялись матчи предпоследнего тура чемпионата Венгрии. Ференцварош под руководством Сергея Реброва и с Харатиным в старте победил Дебрецен. Халадаш с Голодюком и Габовдой проиграл Мезекевешду и потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Кишварда с Мельником, Карасюком и Кравченко проиграла Пакшу и продолжает борьбу за выживание, находясь на расстоянии 1 очка от зоны вылета.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Халадаш Халадаш Игорь Харатин Игорь Харатин Юрий Габовда Юрий Габовда Олег Голодюк Олег Голодюк Венгрия
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