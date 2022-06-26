Греческий АЕК заинтересован в подписании Игоря Харатина, который не смог закрепиться в варшавской Легии.

Афинский клуб настроен подписать 27-летнего Игоря Харатина, который провел неудачный сезон в Легии. Польский клуб и сам украинец готовы досрочно прекратить сотрудничество. АЕК (5-я команда Суперлиги 2021/22) – один из вариантов для полузащитника, сообщает Sport-fm.

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Техническим директором АЕКа работает Радослав Кухарски. Он год назад подписывал Игоря из венгерского Ференцвароша за 900 тысяч евро, а теперь готов забрать хавбека в Грецию.

За весь сезон 2021/22 Харатин вышел только в 10-ти матчах чемпионата Польши и забил 1 гол, не получив вызов в сборную Украины на июньские матчи. Легия выступила крайне неудачно, заняв лишь 10 место в Экстраклясе.

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