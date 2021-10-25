Чеслав Михневич завершил свою работу с командой, информирует официальный сайт "армейцев".

Харатин рассказал о домашнем задании в сборной Украины от наставника Легии

В прошлом сезоне Легия стала чемпионом Польши, но текущая кампания складывается значительно хуже. Подопечные Михневича потерпели 4 поражения подряд, приблизившись к зоне вылета из Экстраклясы. Тренера не спасли даже хорошие результаты в Лиге Европы, где Легия идет первой в группе с Наполи, Лестером и Спартаком.

Клуб сразу объявил имя нового рулевого. В дальнейшем Игоря Харатина и компанию будет тренировать Марек Голембевски, ранее работавший с дублем.

Малиновский с голом и лучшим баллом рвется в сборную Украины – трансформация Руслана, неважная форма Аталанты