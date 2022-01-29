Карина Харатин призналась, что уход Сергея Реброва из венгерского клуба повлиял на решение ее мужа сменить чемпионат.

"Переезд был спонтанным, быстрым, буквально за пару дней. То, что ушел Сергей Станиславович (Ребров, – прим.) – это сыграло большую роль.

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Игорь хотел перехода, потому что это рост. Легия – хорошая команда, и для него это шаг вперед. Сейчас команда стала более сплоченной, потому что тренер, который пришел, уже был в Легиии. Он знает подход к ребятам, работал с половиной команды", – сказала Карина в интервью YouTube-каналу Анны Ребровой.

Напомним, Харатин перебрался в Легию из Ференцвароша 1 сентября 2021 г. и обошелся полякам в 900 тысяч евро. Украинец подписал контракт с действующим чемпионом Польши до 30 июня 2024 года.

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