Полузащитник Ференцвароша и сборной Украины активно готовится к возобновлению сезона, привлекая к занятиям даже свою возлюбенную.

Быть супругой футболиста – не такое уж и легкое дело. В этом убедилась Карина Харатин – жена 25-летнего хавбека Ференцвароша и сборной Украины.

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Игорь Харатин выложил видео, на котором набивает мяч головой вместе со своей возлюбленной. "Что-то умеет", – подписал хавбек видео в Instagram, обозначив в посте жену. Заметим, что Харатин любит выкладывать в соцсети забавные видеоролики, которые становятся чрезвычайно популярными.

Интересно, что ранее аналогичный трюк исполнили Александр Зинченко и его тогда еще девушка Влада Седан. Правда, они набивали мяч на пляже и сделали чуть больше передач друг другу.

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