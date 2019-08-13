Харатин поделился ожиданиями от матча против Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин сказал, что нужно сделать его команде, чтобы пройти Динамо Загреб в Лиге чемпионов.

"Приятно, что Ребров рассчитывает на меня, но также очень приятно, что нам удалось достичь успешных результатов в еврокубках. Хотим выиграть все матчи, чувствую, как команда развивается с каждой неделей. Хотели бы выйти в группу, но сначала нужно справиться с Динамо Загреб .

Ребров прокомментировал результат Ференцвароша в первом матче квалификации ЛЧ против Динамо Загреб

Думаю, 1:1 – хороший результат матча в гостях. Но уверены, что в Будапеште сыграем совсем другой матч. Мы должны нанести больше ударов по воротам, чем в Загребе. Нужно правильно распорядиться нашими форвардами, чтобы забить голы и пройти дальше", – цитирует Харатина официальный сайт Ференцвароша.

Ференцварош Реброва сыграл вничью с загребским Динамо в Лиге чемпионов – Зубков помог забить гол

Напомним, Ференцварош Реброва, Харатина, Игнатенко и Зубкова сыграет против Динамо Загреб в квалификации Лиги чемпионов сегодня, поединок начнется в 21:00.