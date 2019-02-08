Харатин: Перед Ференцварошем стоит задача завоевать чемпионский титул

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин поделился впечатлениями после дебюта в матче чемпионата Венгрии.

"Конечно, все получилось как нельзя лучше. Мой дебют состоялся в день моего рождения, мы выиграли, взяли три очка, а я принял участие в голевой атаке на 83-й минуте игры. Поэтому лучшего подарка на день рождения, наверное, и пожелать было сложно.

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Мы все рады, что выиграли. Но теперь уже все мысли о следующем матче, потому что у нас впереди дерби.

На домашнем стадионе Ференцвароша замечательная атмосфера. В Украине в таких условиях нигде не играл, даже в Лиге Европы. Здесь особая атмосфера была, первый матч после зимнего перерыва, поэтому на игру пришли более 10 тысяч болельщиков, благодаря им нам удалось вырвать победу. Я был приятно удивлен такой поддержке и атмосфере.

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Чемпионский титул? Задача такая стоит. Но сейчас загадывать еще слишком рано, впереди еще много матчей. Будет трудно, но в каждой игре мы будем выкладываться, чтобы был положительный результат", – цитирует Харатина Команда 1.